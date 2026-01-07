$!Choque en Culiacán entre patrulla y particular deja una agente lesionada

Una agente de la Policía Municipal resultó lesionada la mañana de este miércoles tras un choque entre una unidad oficial y un vehículo particular en el primer cuadro de la ciudad.

El hecho se registró alrededor de las 09:30 horas en la intersección de las calles Miguel Hidalgo y Aquiles Serdán. En el sitio, una patrulla de la corporación local, marcada con el número 0949, colisionó con un automóvil Nissan Versa, color blanco.