$!Choque en Culiacán entre patrulla y particular deja una agente lesionada

Una agente de la Policía Municipal resultó lesionada la mañana de este miércoles tras un choque entre una unidad oficial y un vehículo particular en el primer cuadro de la ciudad.
El hecho se registró alrededor de las 09:30 horas en la intersección de las calles Miguel Hidalgo y Aquiles Serdán. En el sitio, una patrulla de la corporación local, marcada con el número 0949, colisionó con un automóvil Nissan Versa, color blanco.
Debido al impacto, la elemento policial, de quien no se proporcionó identidad, sufrió heridas que requirieron su traslado a un hospital para recibir atención médica. Por su parte, la conductora del vehículo particular resultó ilesa del percance.
De acuerdo con los datos recabados en el lugar, la patrulla presentó daños en la puerta lateral izquierda, del lado del conductor, mientras que el automóvil particular terminó con daños considerables en la parte frontal de la carrocería.
Hasta el momento, las autoridades de seguridad no han informado sobre la mecánica de los hechos ni cuál de los conductores omitió el paso preferencial.
El área fue resguardada por elementos federales mientras que personal de la Unidad de Vialidad realizó los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades.