$!Choque en el Campo 35, en Ahome, deja dos muertos y cinco heridos graves

LOS MOCHIS._ Una trágica madrugada se vivió este domingo en la zona rural de Ahome, cuando un choque frontal entre dos camionetas dejó un saldo de dos personas fallecidas y cinco lesionados, estos últimos reportados en estado crítico.
El percance, que provocó una intensa movilización de todos los cuerpos de emergencia, se registró alrededor de las 03:50 horas sobre la carretera estatal Libramiento Oriente, en el tramo que conduce al Campo 35, a pocos metros del acceso al ejido Cerrillos.
Las unidades involucradas fueron una vagoneta marca Nissan, línea Pathfinder; y una camioneta Ford Ranger, de color tinto.
De acuerdo con la información, ambas unidades se impactaron de frente. Como consecuencia, la camioneta Ford Ranger perdió el control y terminó dentro del canal Lateral 18.
La vagoneta Nissan, por su parte, quedó atravesada, bloqueando ambos carriles de la carretera estatal.
El hecho se tornó más grave debido a que, según informes, varios de los tripulantes de la camioneta Ranger viajaban en la caja de la unidad, por lo que salieron proyectados tras el choque, quedando esparcidos sobre la cinta asfáltica y a un costado de un predio agrícola.
En el sitio perdió la vida de manera instantánea una mujer, identificada como María Fernanda, de 28 años, y originaria de Ahome.
Horas después se confirmó el segundo deceso. Se trata de Rubén Alejandro, de 39 años, quien había sido trasladado gravemente herido a la clínica 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no logró sobrevivir a las lesiones.
Paramédicos de la Cruz Roja, con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis y personal de Protección Civil, brindaron atención prehospitalaria a los cinco sobrevivientes, quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital General de Los Mochis y a la clínica 49 del IMSS.
Los lesionados fueron identificados como Rubén Felipe “F”, Dariana Lizbeth “G”, David “E”, José Lino “G” y Esthela “B”. Todos son reportados con pronóstico reservado.
Agentes de Tránsito Municipal de Ahome acordonaron la zona para preservar la escena y auxiliar con la vialidad, mientras que personal de la Policía de Investigación y de la Dirección de Investigación Pericial de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.
Personal de una funeraria local se encargó de levantar el cuerpo de la joven fallecida en el lugar donde, posteriormente, agentes de la Fiscalía acudieron al hospital del IMSS para dar fe del segundo deceso y ordenar el traslado del cuerpo al servicio forense para la necropsia de ley.