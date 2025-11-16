$!Choque en el Campo 35, en Ahome, deja dos muertos y cinco heridos graves

LOS MOCHIS._ Una trágica madrugada se vivió este domingo en la zona rural de Ahome, cuando un choque frontal entre dos camionetas dejó un saldo de dos personas fallecidas y cinco lesionados, estos últimos reportados en estado crítico.

El percance, que provocó una intensa movilización de todos los cuerpos de emergencia, se registró alrededor de las 03:50 horas sobre la carretera estatal Libramiento Oriente, en el tramo que conduce al Campo 35, a pocos metros del acceso al ejido Cerrillos.

Las unidades involucradas fueron una vagoneta marca Nissan, línea Pathfinder; y una camioneta Ford Ranger, de color tinto.

De acuerdo con la información, ambas unidades se impactaron de frente. Como consecuencia, la camioneta Ford Ranger perdió el control y terminó dentro del canal Lateral 18.