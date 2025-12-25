$!Choque en El Carrizo deja dos hombres sin vida y dos personas lesionadas

La celebración de la Navidad se vio empañada por una tragedia en el Valle del Carrizo. La mañana de este jueves 25 de diciembre, un fuerte accidente automovilístico cobró la vida de dos personas y dejó a otras dos con lesiones de consideración, lo que activó la movilización de los cuerpos de emergencia en la zona rural del municipio.

El siniestro se registró sobre la carretera estatal, en el cruce de la calle 800 y el dren Agrovac, en las inmediaciones del ejido Revolución Mexicana.

De acuerdo con los peritajes preliminares realizados en el lugar, la colisión involucró a dos vehículos particulares. Un automóvil Honda, color negro, impactó de manera violenta contra el costado izquierdo de un Nissan Sentra, color gris. La fuerza del golpe provocó que ambas unidades salieran proyectadas y terminaran severamente dañadas sobre el camino de terracería contiguo.

Automovilistas que transitaban por la zona realizaron el reporte al número de emergencias 911 tras percatarse del accidente. Al sitio arribaron paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA) y socorristas de la Cruz Roja.