$!Choque en El Carrizo deja dos hombres sin vida y dos personas lesionadas

La celebración de la Navidad se vio empañada por una tragedia en el Valle del Carrizo. La mañana de este jueves 25 de diciembre, un fuerte accidente automovilístico cobró la vida de dos personas y dejó a otras dos con lesiones de consideración, lo que activó la movilización de los cuerpos de emergencia en la zona rural del municipio.
El siniestro se registró sobre la carretera estatal, en el cruce de la calle 800 y el dren Agrovac, en las inmediaciones del ejido Revolución Mexicana.
De acuerdo con los peritajes preliminares realizados en el lugar, la colisión involucró a dos vehículos particulares. Un automóvil Honda, color negro, impactó de manera violenta contra el costado izquierdo de un Nissan Sentra, color gris. La fuerza del golpe provocó que ambas unidades salieran proyectadas y terminaran severamente dañadas sobre el camino de terracería contiguo.
Automovilistas que transitaban por la zona realizaron el reporte al número de emergencias 911 tras percatarse del accidente. Al sitio arribaron paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA) y socorristas de la Cruz Roja.
Al intentar brindar los primeros auxilios, los paramédicos confirmaron el fallecimiento de dos hombres que viajaban en los vehículos. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas y permanecen en calidad de desconocidas.
De manera simultánea, los equipos de rescate lograron estabilizar a otras dos personas que resultaron lesionadas en el choque. Debido a la gravedad de sus heridas, fueron trasladadas de urgencia a un hospital público en la ciudad de Los Mochis para recibir atención médica especializada.
El área fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, así como por agentes de Tránsito Municipal, para preservar la escena. Posteriormente, peritos de la Vicefiscalía Regional de Justicia de la Zona Norte y policías de investigación iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.
Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a una funeraria de guardia en la sindicatura de El Carrizo, donde se les practicará la necropsia de ley y permanecerán en espera de ser identificados por sus familiares.