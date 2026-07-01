Choque en el Centro de Culiacán deja cuatro personas lesionadas; dos fueron hospitalizadas

CULIACÁN. _ Un accidente vial registrado durante las primeras horas de este miércoles 1 de julio dejó como saldo cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales en dos vehículos, en la colonia Centro de Culiacán.

El percance ocurrió en el cruce del bulevar Francisco I. Madero y la avenida Álvaro Obregón, donde un automóvil Nissan Sentra y un Toyota Corolla colisionaron al momento de cruzar por la intersección.

Tras el reporte al número de emergencias, autoridades y paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para atender a los ocupantes de ambas unidades.

De manera preliminar se informó que cuatro personas resultaron lesionadas, de las cuales dos tuvieron que ser trasladadas a un hospital debido a la gravedad de las heridas que presentaban.

Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente para determinar cómo ocurrió el accidente, mientras que los dos vehículos fueron retirados del sitio con apoyo de una grúa, luego de sufrir daños de consideración en la carrocería a causa del fuerte impacto.