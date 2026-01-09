Choque en el fraccionamiento La Foresta, en Mazatlán, deja dos heridos y daños materiales

MAZATLÁN._ Dos personas resultaron heridas y se registraron daños materiales de consideración tras un accidente vial ocurrido la mañana de este viernes en el fraccionamiento La Foresta.

El hecho se registró a las 11:15 horas en la intersección de la avenida Del Sol y la calle Camichinas. Según los informes, el conductor de un motocarro repartidor de agua, identificado como Rómulo, de 69 años, circulaba de oriente a poniente sobre la avenida. Al intentar virar a la derecha para ingresar a la calle Camichinas, invadió el carril izquierdo, lo que provocó el impacto con una motocicleta que intentaba rebasarlo, conducida por Cristino “N”, de 19 años.

Tras el impacto, ambos conductores quedaron policontundidos en el asfalto. Socorristas de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios; al motociclista se le colocó un vendaje de sujeción por una probable luxación en el hombro izquierdo, mientras que el vendedor de agua fue atendido por una hemorragia en la cabeza.

Pese a las lesiones, ninguno de los involucrados requirió traslado a un hospital. Elementos de Tránsito municipal acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades entre los involucrados.