Choque en la carretera México 15 en Guasave deja daños materiales

GUASAVE. _ Un accidente de tránsito tipo choque se registró durante las primeras horas de este martes 02 de junio, sobre la carretera Internacional México 15, a la altura de la sindicatura Benito Juárez, percance que dejó como saldo únicamente daños materiales en las unidades involucradas.

De acuerdo con el parte oficial por parte de las autoridades, el reporte se recibió en la Comandancia de Policía de dicha sindicatura en punto de las 02:20 horas. Automovilistas que transitaban por la zona alertarona los números de emergencia 911, sobre una colisión sobre los carriles que corren de norte a sur, justo en la zona del retorno.

Tras recibir el llamado de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se trasladaron de inmediato al lugar del siniestro, corroborando el reporte e implementando un operativo para abanderar la zona y evitar un segundo percance.

En el lugar los agentes preventivos tomaron nota de los dos automóviles involucrados de los cuales participaron, un automóvil sedán de la marca Mazda 3, de color gris, modelo 2016, con placas de circulación del estado de Quintana Roo. La unidad era conducida por Fabián “N”, de 40 años de edad.

El segundo vehículo involucrados es un automóvil de la marca Honda, línea Accord, color gris, modelo 2013, el cual no portaba placas de circulación. Este vehículo era tripulado por Jesús “N”, de 25 años de edad.

Pese a lo aparatoso del impacto, las autoridades confirmaron que el accidente por fortuna solo dejó daños materiales y ambos conductores resultaron ilesos, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos de Cruz Roja.

Al tratarse de un tramo federal, los agentes municipales solicitaron la presencia de la Guardia Nacional División Caminos.

Minutos más tarde arribaron al sitio los efectivos quienes se hicieron cargo del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, así como del retiro de las unidades siniestradas para restablecer el flujo vehicular en su totalidad.