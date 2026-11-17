SALVADOR ALVARADO._ Un saldo de cinco personas lesionadas y daños materiales de consideración dejó un aparatoso choque registrado durante los últimos minutos de este lunes sobre la carretera federal México 15, en la salida norte de esta ciudad.

El accidente ocurrió frente a un motel de la zona, en el tramo carretero donde convergen los carriles de acceso al municipio con dirección hacia Guasave.

De acuerdo con los datos recabados, en el percance participaron dos unidades: una camioneta Chevrolet Trailblazer y una Chevrolet Cheyenne de color gris.

Los informes preliminares señalan que la Cheyenne, conducida por un hombre identificado como Alonso “N”, salió de las instalaciones del motel con la intención de incorporarse a la circulación de la carretera federal. Presuntamente, el conductor no se percató de la proximidad de la Trailblazer, por lo que esta última terminó impactándose violentamente contra el costado de la Cheyenne.