SALVADOR ALVARADO._ Un saldo de cinco personas lesionadas y daños materiales de consideración dejó un aparatoso choque registrado durante los últimos minutos de este lunes sobre la carretera federal México 15, en la salida norte de esta ciudad.
El accidente ocurrió frente a un motel de la zona, en el tramo carretero donde convergen los carriles de acceso al municipio con dirección hacia Guasave.
De acuerdo con los datos recabados, en el percance participaron dos unidades: una camioneta Chevrolet Trailblazer y una Chevrolet Cheyenne de color gris.
Los informes preliminares señalan que la Cheyenne, conducida por un hombre identificado como Alonso “N”, salió de las instalaciones del motel con la intención de incorporarse a la circulación de la carretera federal. Presuntamente, el conductor no se percató de la proximidad de la Trailblazer, por lo que esta última terminó impactándose violentamente contra el costado de la Cheyenne.
Debido a la fuerza del choque, los cinco ocupantes de la Trailblazer, incluido su conductor, resultaron con diversas lesiones. Entre ellos fue identificado Gildardo Armenta, de 31 años de edad y vecino de la comunidad de Tamazula Segundo, quien conducía la unidad. Los otros tres acompañantes también eran originarios de esa localidad.
Por su parte, el conductor de la Cheyenne, Alonso “N”, también sufrió lesiones a consecuencia del impacto.
Tras el reporte al número de emergencias 911, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Guamúchil, quienes brindaron los primeros auxilios a los involucrados y estabilizaron a los heridos en el sitio.
Posteriormente, los cinco lesionados fueron trasladados en ambulancias a distintos hospitales de la cabecera municipal para recibir atención médica.
De manera extraoficial, fuentes de rescate indicaron que algunos de los pacientes presentaban probables fracturas y golpes contusos de consideración en distintas partes del cuerpo. Su estado de salud quedó bajo valoración médica.
Elementos de Tránsito y de seguridad federal realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades, además de coordinar el retiro de las unidades siniestradas de la cinta asfáltica.