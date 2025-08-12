$!Choque en Pericos, Mocorito deja un muerto y tres heridos

MOCORITO. _ Un accidente vehicular registrado la mañana de este martes sobre la carretera Internacional México 15, a la altura del sitio conocido como el arroyo del Burro, dejó como saldo una persona sin vida y dos más lesionadas, en las inmediaciones de la sindicatura de Pericos.

La víctima mortal fue identificada como Édgar Guadalupe, de 33 años, conductor de una unidad perteneciente a una empresa gasera. En el mismo vehículo viajaba Anselmo, cuyo estado de salud y datos generales no fueron especificados, pero también resultó lesionado. Asimismo, Marco Antonio, de 75 años, y Carlos, de 19, ocupantes de una camioneta azul involucrada en el choque, sufrieron heridas de consideración.