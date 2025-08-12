$!Choque en Pericos, Mocorito deja un muerto y tres heridos

MOCORITO. _ Un accidente vehicular registrado la mañana de este martes sobre la carretera Internacional México 15, a la altura del sitio conocido como el arroyo del Burro, dejó como saldo una persona sin vida y dos más lesionadas, en las inmediaciones de la sindicatura de Pericos.
La víctima mortal fue identificada como Édgar Guadalupe, de 33 años, conductor de una unidad perteneciente a una empresa gasera. En el mismo vehículo viajaba Anselmo, cuyo estado de salud y datos generales no fueron especificados, pero también resultó lesionado. Asimismo, Marco Antonio, de 75 años, y Carlos, de 19, ocupantes de una camioneta azul involucrada en el choque, sufrieron heridas de consideración.
El percance fue reportado a las líneas de emergencia alrededor de las 10:40 horas, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de rescate y autoridades. Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a los lesionados a un hospital en la ciudad de Culiacán.
El área fue acordonada por personal de seguridad, mientras que peritos de la Dirección General de Investigación Pericial realizaron el procesamiento del sitio. La investigación sobre las causas del accidente quedó a cargo de agentes de la Policía de Investigación.