$!Choque entre camión de personal y auto deja dos muertos en Yebavito, Navolato

Un fuerte choque entre un autobús de transporte de personal y un vehículo particular resultó en el fallecimiento de dos personas cerca de la entrada a la comunidad de Yebavito, en Navolato. Los occisos fueron identificados como Benjamín y Jorge, tripulantes de un sedán de marca Volkswagen color gris, quienes al parecer eran primos.

Los primeros reportes policiales apuntan a que este vehículo transitaba en sentido poniente a oriente, proveniente de Altata, y por razones desconocidas, el conductor del automóvil perdió el control de su unidad. Como consecuencia de la maniobra, cruzó el camellón central y se impactó de frente contra un autobús de transporte de personal, al parecer jornaleros agrícolas, el cual descarriló tras el impacto y se estrelló de frente contra los árboles del camellón.

En el lugar de los hechos se informó de manera preliminar que otras cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas por una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana. El siniestro ocurrió sobre la carretera Culiacán-Navolato aproximadamente a las 19:45 horas de este 22 de abril.