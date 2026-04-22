$!Choque entre camión de personal y auto deja dos muertos en Yebavito, Navolato

Un fuerte choque entre un autobús de transporte de personal y un vehículo particular resultó en el fallecimiento de dos personas cerca de la entrada a la comunidad de Yebavito, en Navolato.
Los occisos fueron identificados como Benjamín y Jorge, tripulantes de un sedán de marca Volkswagen color gris, quienes al parecer eran primos.
Los primeros reportes policiales apuntan a que este vehículo transitaba en sentido poniente a oriente, proveniente de Altata, y por razones desconocidas, el conductor del automóvil perdió el control de su unidad.
Como consecuencia de la maniobra, cruzó el camellón central y se impactó de frente contra un autobús de transporte de personal, al parecer jornaleros agrícolas, el cual descarriló tras el impacto y se estrelló de frente contra los árboles del camellón.
En el lugar de los hechos se informó de manera preliminar que otras cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas por una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.
El siniestro ocurrió sobre la carretera Culiacán-Navolato aproximadamente a las 19:45 horas de este 22 de abril.
Tras el hecho, el automóvil resultó en pérdida total, mientras que el autobús terminó con la cabina del conductor y la defensa delantera destruidas.
Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal de Navolato, así como personal de Protección Civil, quienes aseguraron la escena del siniestro y los rescatistas trabajaron en remover el árbol derribado para poder remolcar el autobús.