$!Choque entre camión repartidor y van turística deja tres lesionados en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un accidente vial registrado la mañana de este martes en el bulevar Marina Mazatlán dejó un saldo de tres personas lesionadas, luego de la colisión entre un camión repartidor de refrescos y una camioneta de transporte turístico tipo van.
Paramédicos de Cruz Roja y Bomberos Veteranos atendieron en el lugar a los 15 pasajeros y al conductor de la van. Tres personas, con lesiones de consideración, fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica.
El percance ocurrió alrededor de las 10:00 horas, en el segundo puente vehicular de dicho bulevar, a la altura de la zona conocida como La Marina.
Los vehículos involucrados fueron una camioneta Nissan tipo Tray, utilizada para el traslado de pasajeros, y un camión ISUZU ELF-500 con caja adaptada para reparto de bebidas.
Según los primeros reportes, una posible falla mecánica en la camioneta habría provocado que esta quedara atravesada en el camino del camión repartidor. El conductor del camión intentó evitar el impacto desviándose hacia la guarnición del puente, pero terminó por impactar el costado derecho del vehículo turístico.
Agentes de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente y se encargaron del deslinde de responsabilidades.