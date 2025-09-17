$!Choque entre camión repartidor y van turística deja tres lesionados en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un accidente vial registrado la mañana de este martes en el bulevar Marina Mazatlán dejó un saldo de tres personas lesionadas, luego de la colisión entre un camión repartidor de refrescos y una camioneta de transporte turístico tipo van.

Paramédicos de Cruz Roja y Bomberos Veteranos atendieron en el lugar a los 15 pasajeros y al conductor de la van. Tres personas, con lesiones de consideración, fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica.

El percance ocurrió alrededor de las 10:00 horas, en el segundo puente vehicular de dicho bulevar, a la altura de la zona conocida como La Marina.