$!Choque entre camión urbano y automóvil deja lesionados en el Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un choque entre un camión urbano y un automóvil re registró este sábado en el Centro de Mazatlán, el cual dejó varios pasajeros lesionados y daños materiales.
Además, decenas de personas que salieron de sus trabajos y asistentes al Día de la Música, en el Centro Histórico, quedaron varados, ya que se detuvo el paso de camiones urbanos.
Los hechos se registraron alrededor de las 20:40 horas en el crucero de las calles Mariano Escobedo y Benito Juárez, en pleno Centro de la ciudad.
El camión urbano involucrado es de la Alianza de Camiones, ruta Alarcón-Valles del Ejido, mientras el auto es particular.
En los alrededores del mercado Pino Suárez permanecían varadas decenas de personas que esperaban camiones para regresar a sus hogares.
El otro choque reciente
Apenas la noche del pasado miércoles 3 de junio se registró un choque entre una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y una camioneta, también en el Centro.
Este accidente dejó dos personas con lesiones y daños materiales por miles de pesos.
El accidente vial fue en el crucero de las calles Benito Juárez y Ángel Flores.
La patrulla terminó subiéndose a la banqueta y chocando contra el edificio del Palacio Federal, mientras que la camioneta también se subió a la acera y derribó una luminaria.