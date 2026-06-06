$!Choque entre camión urbano y automóvil deja lesionados en el Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un choque entre un camión urbano y un automóvil re registró este sábado en el Centro de Mazatlán, el cual dejó varios pasajeros lesionados y daños materiales. Además, decenas de personas que salieron de sus trabajos y asistentes al Día de la Música, en el Centro Histórico, quedaron varados, ya que se detuvo el paso de camiones urbanos.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:40 horas en el crucero de las calles Mariano Escobedo y Benito Juárez, en pleno Centro de la ciudad. El camión urbano involucrado es de la Alianza de Camiones, ruta Alarcón-Valles del Ejido, mientras el auto es particular. En los alrededores del mercado Pino Suárez permanecían varadas decenas de personas que esperaban camiones para regresar a sus hogares.