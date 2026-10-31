$!Choque entre camión urbano y camioneta deja una unidad volcada en la 5 de Mayo, en Culiacán

CULIACÁN._ Un aparatoso choque entre un camión del transporte público y una camioneta Ford dejó como saldo una unidad volcada, la caída de un poste de alumbrado público e importantes daños materiales en la colonia 5 de Mayo, en el sur de Culiacán.

Los hechos ocurrieron sobre el Bulevar Ciudades Hermanas, justo en la intersección con la calle 8 de Mayo.

Según los primeros reportes obtenidos en el lugar, la unidad de transporte urbano transitaba sobre la vialidad principal cuando la camioneta Ford intentó cruzar el sector, cortándole la circulación al camión e impactándose.