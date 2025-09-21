Seguridad
Choque entre camión y camioneta deja heridos en la carretera Mazatlán-Concordia

El percance ocurrió este domingo en una curva de la comunidad de Malpica, donde la camioneta terminó incendiada y el camión de pasajeros con daños severos en el frente
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
21/09/2025 14:22
21/09/2025 14:22

CONCORDIA._ Varios heridos y daños materiales por miles de pesos dejó el encontronazo entre un camión de pasajeros y una camioneta en una curva en la carretera Mazatlán-Concordia, a la altura de la comunidad de Malpica, en Concordia.

El choque se registró alrededor de las 13:10 horas de este domingo 21 de septiembre.

Tras el impacto, la camioneta se incendió y quedó con el frente destrozado, mientras que el camión de pasajeros, que cubría la ruta Mazatlán-Concordia, resultó con el frente también destruido.

Al lugar arribó personal de Bomberos Veteranos de Villa Unión y policias.

La circulación vehicular fue cerrada para realizar las maniobras de rescate.

Pese a estar involucrada una unidad de transporte público, ninguna autoridad ha informado sobre el saldo de los lesionados, sólo trascendió que algunos fueron atendidos en Concordia y otros fueron trasladados a hospitales de Mazatlán.

