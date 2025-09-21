$!Choque entre camión y camioneta deja heridos en la carretera Mazatlán-Concordia

CONCORDIA._ Varios heridos y daños materiales por miles de pesos dejó el encontronazo entre un camión de pasajeros y una camioneta en una curva en la carretera Mazatlán-Concordia, a la altura de la comunidad de Malpica, en Concordia. El choque se registró alrededor de las 13:10 horas de este domingo 21 de septiembre.





Tras el impacto, la camioneta se incendió y quedó con el frente destrozado, mientras que el camión de pasajeros, que cubría la ruta Mazatlán-Concordia, resultó con el frente también destruido. Al lugar arribó personal de Bomberos Veteranos de Villa Unión y policias. La circulación vehicular fue cerrada para realizar las maniobras de rescate.