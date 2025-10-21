Choque entre camión y tráiler deja dos heridos en la carretera Culiacán–Eldorado

CULIACÁN. _ Dos personas resultaron lesionadas la mañana de este lunes tras un aparatoso choque entre un camión de paquetería y un tráiler sobre la carretera Culiacán–Eldorado, a la altura de la sindicatura de Costa Rica.

El accidente ocurrió en las inmediaciones del ejido Canán, cuando el camión, que se desplazaba de norte a sur, se impactó por alcance contra la caja del tráiler. Producto del choque, el conductor del camión quedó prensado en la cabina, mientras que su acompañante sufrió diversos golpes.

Paramédicos de los cuerpos de auxilio informaron que ambas personas presentaban heridas en varias partes del cuerpo y posibles fracturas en las piernas. Hasta el momento, sus identidades no han sido dadas a conocer.

Elementos de la Policía Estatal y Bomberos de Culiacán acudieron al sitio para atender la emergencia. Tras varios minutos de labores, lograron liberar al conductor y trasladar a los dos lesionados a un hospital en la sindicatura de Costa Rica, donde permanecen bajo observación médica.

El accidente provocó afectaciones parciales en el tránsito vehicular mientras se realizaban las maniobras de rescate y limpieza. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del percance.