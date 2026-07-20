$!Choque entre camioneta del Ejército y vehículo de reparto deja varios lesionados en el Centro de Culiacán

CULIACÁN. _ Un siniestro vial entre una camioneta del Ejército Mexicano y un vehículo particular de reparto de bebidas azucaradas dejó varios lesionados la mañana de este lunes 20 de julio en el cruce de las calles Juan José Ríos y Manuel Bonilla, en el Centro de Culiacán. El accidente fue reportado a los números de emergencia alrededor de las 9:40 horas, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y personal militar al lugar.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, varios elementos del Ejército resultaron con lesiones leves tras el impacto. Dos militares fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica: el conductor de la unidad castrense presentó una lesión menor en uno de sus tobillos, mientras que el elemento que viajaba en la torreta cayó al pavimento tras la colisión y sufrió heridas leves, cuyo impacto fue amortiguado por el equipo táctico que portaba.

Por su parte, el conductor de la camioneta de reparto sufrió una fractura en una de sus rodillas y recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de la Cruz Roja antes de ser trasladado para valoración médica.

En el lugar, la camioneta de reparto quedó volcada sobre uno de sus costados, con parte de la mercancía esparcida fuera de la caja de carga. La unidad del Ejército presentó daños de consideración en la parte frontal y en ambas llantas delanteras. Las primeras versiones indican que la camioneta militar circulaba de sur a norte sobre la avenida Manuel Bonilla, con dirección al Centro de Culiacán, mientras que el vehículo particular transitaba de oriente a poniente sobre la calle Juan José Ríos. Al llegar al cruce se registró la colisión.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del accidente ni establecido la responsabilidad de alguno de los conductores.