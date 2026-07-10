Seguridad
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Sinisestro vial

Choque entre camioneta y sedán termina en volcadura al sur de Culiacán

El accidente ocurrió frente al Mercado de Abastos, en el acceso al fraccionamiento Mezquitillo. La presunta omisión de un alto provocó el impacto entre ambos vehículos y la volcadura; una mujer fue atendida y está estable
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
10/07/2026 12:13
10/07/2026 12:13

CULIACÁN. _ Un choque entre una camioneta SUV y un automóvil tipo sedán dejó como saldo una volcadura y una mujer lesionada, sin que se reportaran víctimas fatales, la mañana de este viernes sobre la Calzada Heroico Colegio Militar, al sur de Culiacán.

El accidente ocurrió en el acceso al fraccionamiento Mezquitillo, frente al Mercado de Abastos.

De acuerdo con testigos, una camioneta Renault Capture, de modelo reciente, presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, por lo que fue impactada por un sedán que circulaba de sur a norte sobre la Calzada Heroico Colegio Militar. Tras el choque, uno de los vehículos terminó volcado.

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Al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal y paramédicos de Cruz Roja Culiacán para atender la emergencia. Las autoridades informaron que no hubo personas con lesiones de gravedad.

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La conductora de la camioneta Renault Capture recibió atención médica en el lugar y fue reportada en condición estable.

Elementos de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

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