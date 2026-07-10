$!Choque entre camioneta y sedán termina en volcadura al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Un choque entre una camioneta SUV y un automóvil tipo sedán dejó como saldo una volcadura y una mujer lesionada, sin que se reportaran víctimas fatales, la mañana de este viernes sobre la Calzada Heroico Colegio Militar, al sur de Culiacán.

El accidente ocurrió en el acceso al fraccionamiento Mezquitillo, frente al Mercado de Abastos.

De acuerdo con testigos, una camioneta Renault Capture, de modelo reciente, presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, por lo que fue impactada por un sedán que circulaba de sur a norte sobre la Calzada Heroico Colegio Militar. Tras el choque, uno de los vehículos terminó volcado.