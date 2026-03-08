$!Choque entre dos vehículos deja un muerto en la Zona Dorada de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un aparatoso choque se registró la madrugada de este domingo y dejó una persona sin vida y cuantiosos daños materiales en la glorieta de la Zona Dorada. El accidente se registró a las 05:15 horas en el área donde convergen las avenidas Rafael Buelna, Camarón Sábalo y Del Mar.

Según testigos, los vehículos involucrados, una camioneta Ford Escape y un Toyota Corolla, circulaban de sur a norte sobre la Avenida del Mar cuando chocaron en una curva y se impactaron contra la estructura de concreto de la glorieta. Un joven identificado como Irving perdió la vida en el lugar a causa de traumatismo craneoencefálico severo.

La camioneta con aparatosos daños quedó a un costado de la glorieta y el sedán volcado al interior del monumento conocido como La Perla. Socorristas de Cruz Roja, Bomberos Mazatlán, policías y tránsitos municipales atendieron la emergencia.