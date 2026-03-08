Seguridad
Choque entre dos vehículos deja un muerto en la Zona Dorada de Mazatlán

El percance currió la madrugada de este domingo en la glorieta donde confluyen las avenidas Rafael Buelna, Camarón Sábalo y Del Mar
Juvencio Villanueva |
08/03/2026 07:17
MAZATLÁN._ Un aparatoso choque se registró la madrugada de este domingo y dejó una persona sin vida y cuantiosos daños materiales en la glorieta de la Zona Dorada.

El accidente se registró a las 05:15 horas en el área donde convergen las avenidas Rafael Buelna, Camarón Sábalo y Del Mar.

Según testigos, los vehículos involucrados, una camioneta Ford Escape y un Toyota Corolla, circulaban de sur a norte sobre la Avenida del Mar cuando chocaron en una curva y se impactaron contra la estructura de concreto de la glorieta.

Un joven identificado como Irving perdió la vida en el lugar a causa de traumatismo craneoencefálico severo.

La camioneta con aparatosos daños quedó a un costado de la glorieta y el sedán volcado al interior del monumento conocido como La Perla.

Socorristas de Cruz Roja, Bomberos Mazatlán, policías y tránsitos municipales atendieron la emergencia.

