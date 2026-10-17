$!Choque entre moto y rastra de tractor deja a pareja lesionada El Carrizo

EL CARRIZO, Ahome._ Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta resultó con severas lesiones durante la tarde de este sábado, tras chocar de frente contra la rastra de un tractor sobre un camino de terracería en las inmediaciones de la comunidad de El Carrizo.

El accidente se registró en la intersección del bordo del canal y la Calle 23.

De acuerdo con los primeros reportes emitidos por parte de la autoridad de vialidad, los afectados se desplazaban a bordo de una motocicleta Italika de color negro cuando, al llegar al cruce, impactaron contra el implemento agrícola

Presuntamente, unos arbustos en la orilla del camino redujeron la visibilidad de los tripulantes, lo que evitó que detectaran a tiempo el paso de la maquinaria.

Conductores que circulaban por la zona brindaron el auxilio inicial y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia a través del número de emergencia 911.

Minutos más tarde, paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome arribaron al lugar para brindar atención médica prehospitalaria.