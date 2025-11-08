$!Choque entre motocicleta y camioneta deja dos lesionados en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Dos jóvenes que viajaban en una motocicleta resultaron lesionados tras chocar contra una camioneta este sábado sobre el bulevar Centenario, en Los Mochis. El suceso tuvo lugar a la altura del bulevar Centenario y Dren Mochicahui, a un costado donde se ubican las instalaciones de la Guardia Nacional, una zona conocida por su alta afluencia vehicular. Uno de los lesionados fue identificado como Jesús Germán, de 27 años de edad, quien fue trasladado a un hospital.

Según la información recabada en el lugar de los hechos, el joven circulaba en una motocicleta de la marca Vento, modelo Rockerman, sobre el bulevar Centenario. Testigos indicaron que el accidente ocurrió cuando los ocupantes de la camioneta Frontier, de color blanca, modelo reciente, presuntamente intentaron ganarle a cruzar sobre la vía, momento en donde se les atravesó abruptamente al paso la unidad ligera. El impacto fue inevitable y fuerte; la motocicleta quedó con la parte frontral metida en parte de una llanta de la camioneta.