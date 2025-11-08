$!Choque entre motocicleta y camioneta deja dos lesionados en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Dos jóvenes que viajaban en una motocicleta resultaron lesionados tras chocar contra una camioneta este sábado sobre el bulevar Centenario, en Los Mochis.
El suceso tuvo lugar a la altura del bulevar Centenario y Dren Mochicahui, a un costado donde se ubican las instalaciones de la Guardia Nacional, una zona conocida por su alta afluencia vehicular.
Uno de los lesionados fue identificado como Jesús Germán, de 27 años de edad, quien fue trasladado a un hospital.
Según la información recabada en el lugar de los hechos, el joven circulaba en una motocicleta de la marca Vento, modelo Rockerman, sobre el bulevar Centenario.
Testigos indicaron que el accidente ocurrió cuando los ocupantes de la camioneta Frontier, de color blanca, modelo reciente, presuntamente intentaron ganarle a cruzar sobre la vía, momento en donde se les atravesó abruptamente al paso la unidad ligera.
El impacto fue inevitable y fuerte; la motocicleta quedó con la parte frontral metida en parte de una llanta de la camioneta.
Atención de emergencia y traslado
Trabajadores de una gasolinera cercana, al escuchar el estruendo del choque, llamaron rápidamente a los servicios de emergencia. Minutos después, arribaron al sitio paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.
Tras evaluar la condición del motociclista, quien presentaba lesiones considerables, fue inmovilizado y trasladado de urgencia al Hospital IMMS Bienestar Los Mochis, para recibir atención médica especializada y descartar heridas internas graves.
La persona que viajaba como acompañante del joven motociclista corrió con mejor suerte, pues solo sufrió golpes leves en el brazo izquierdo y no requirió ser llevada a un centro hospitalario.
Al lugar se movilizaron también elementos de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes se encargaron de realizar el croquis del accidente y las primeras diligencias para establecer la responsabilidad legal en el percance.
Las unidades involucradas en el accidente fueron aseguradas y trasladadas a la pensión municipal, mientras se llevan a cabo las investigaciones.
El tráfico vehicular en el bulevar Centenario se vio afectado por algunos minutos mientras las autoridades trabajaban en la escena y los servicios de emergencia retiraban al lesionado.