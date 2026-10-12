Choque entre pick up y motocicleta deja como saldo tres jóvenes heridos en la carretera de El Fuerte

EL FUERTE. _ -Un saldo de tres personas hospitalizadas y cuantiosos daños materiales dejó un aparatoso accidente vial registrado durante la mañana de este lunes 12 de octubre sobre la carretera estatal El Fuerte-Chinobampo.

Los primeros reportes indican que el siniestro ocurrió cuando una camioneta tipo pick up, marca Chevrolet de color blanco, conducida por Israel “N”, colisionó por causas aún no determinadas contra una motocicleta marca Veloci, de color negro. Tras el fuerte impacto, el conductor de la motocicleta, identificado como Jesús María “N”, salió proyectado y terminó tendido sobre la cinta asfáltica.

Automovilistas y peatones que circulaban por la zona y se percataron de la emergencia alertaron de inmediato a las autoridades a través del número 911. Minutos más tarde, elementos de la Cruz Roja, delegación El Fuerte, arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios.

En el lugar, los paramédicos estabilizaron a tres personas que resultaron con diversas lesiones a raíz del choque. Además del motociclista Jesús María “N”, fueron atendidas dos jóvenes identificadas como Elizabeth “N”, de 21 años, y Perla María “N”, de 20 años de edad. Debido a la gravedad de las heridas, los tres afectados fueron trasladados de urgencia al nosocomio más cercano para recibir atención médica especializada.

Durante las labores de rescate, agentes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acordonaron el área y dirigieron el tráfico para prevenir un segundo percance en la transitada rúa.

Finalmente, peritos viales se encargaron de realizar el levantamiento de datos para el deslinde de responsabilidades. Ambas unidades involucradas fueron remolcadas a una pensión vehicular mientras concluyen las investigaciones correspondientes.