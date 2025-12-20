Choque entre tráiler y auto deja un muerto y 4 heridos en la Tepic-Mazatlán

ESCUINAPA._ Una persona sin vida y cuatro heridas de consideración fue el saldo de un choque este sábado entre un tráiler nodriza y un auto Sedán, en la autopista Tepic-Mazatlán.

El accidente se reportó a las 10:00 horas en el kilómetro 135+100 de la carretera con sentido al sur, a la altura de la comunidad de La Concha, Escuinapa.