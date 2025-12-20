Choque entre tráiler y auto deja un muerto y 4 heridos en la Tepic-Mazatlán

ESCUINAPA._ Una persona sin vida y cuatro heridas de consideración fue el saldo de un choque este sábado entre un tráiler nodriza y un auto Sedán, en la autopista Tepic-Mazatlán.
El accidente se reportó a las 10:00 horas en el kilómetro 135+100 de la carretera con sentido al sur, a la altura de la comunidad de La Concha, Escuinapa.
Los vehículos involucrados en el choque de frente fueron un sedán color negro y un tráiler nodriza; en la primera unidad viajaban cinco ocupantes, de los cuales uno perdió la vida al quedar prensado y los cuatro restantes fueron trasladados por grupos de emergencia a un hospital.
Agentes carreteros de la Guardia Nacional se encargaron del parte de hechos y del peritaje del accidente para el deslinde de responsabilidades.