Choque entre tráiler y auto deja un muerto y 4 heridos en la Tepic-Mazatlán

Elementos de emergencia y de la Guardia Nacional atendieron el accidente registrado este sábado a la altura de La Concha, en Escuinapa
Noroeste/Redacción |
20/12/2025 21:21
ESCUINAPA._ Una persona sin vida y cuatro heridas de consideración fue el saldo de un choque este sábado entre un tráiler nodriza y un auto Sedán, en la autopista Tepic-Mazatlán.

El accidente se reportó a las 10:00 horas en el kilómetro 135+100 de la carretera con sentido al sur, a la altura de la comunidad de La Concha, Escuinapa.

El choque se registró entre una nodriza y un vehículo este sábado. ( Foto: Cortesía / @GN_Carretera)

Los vehículos involucrados en el choque de frente fueron un sedán color negro y un tráiler nodriza; en la primera unidad viajaban cinco ocupantes, de los cuales uno perdió la vida al quedar prensado y los cuatro restantes fueron trasladados por grupos de emergencia a un hospital.

Agentes carreteros de la Guardia Nacional se encargaron del parte de hechos y del peritaje del accidente para el deslinde de responsabilidades.

