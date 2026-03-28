$!Choque entre tráiler y camioneta de jornaleros deja 23 lesionados en Escuinapa

ESCUINAPA_ Un percance vial entre una camioneta de jornaleros y un trailer dejó como saldo 23 personas lesionadas, seis de ellas con lesiones graves, entre ellos un menor de 5 años.

El choque de la camioneta de jornaleros, que circulaba con destino a la cabecera municipal, y un tráiler que iba de sur a norte, se presentó en la carretera federal en el kilómetro 185, se informó.

Las 23 personas que iban en el camión de jornaleros fueron trasladadas al Hospital IMSS Bienestar por dos ambulancias de Cruz Roja y una camioneta que trabajaba en esa zona de la carretera.

