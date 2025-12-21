Choque entre un autobús y una camioneta provoca fuerte incendio en la maxipista Culiacán-Mazatlán

Un fuerte accidente vial se registró la tarde-noche de este domingo en la maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura de la sindicatura de Costa Rica, donde un autobús de pasajeros y un vehículo se prendieron en llamas luego de colisionar entre sí.

Se reporta que el siniestro ocurrió en el carril que dirige de sur a norte, cerca del kilómetro 178+500, a unos 300 metros antes de la caseta de cobró de Costa Rica.

Las unidades involucradas son un autobús de la línea Unidos de Sinaloa y una camioneta Hyundai Creta. Ambas quedaron prácticamente en pérdida total debido al fuerte choque, mismo que provocó un incendio que terminó consumiendo la carrocería de ambos.

Cabe señalar que, a pesar de la magnitud del hecho, las autoridades no dieron a conocer cifras sobre personas heridas, dejando solo saldo de daños materiales.

Debido al hecho, el carril tuvo que ser parcialmente cerrado por elementos de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de asegurar la zona para que se procedan con las maniobras correspondientes que permitan habilitar de nuevo el paso por la maxipista.

Las autoridades competentes ya se encuentran realizando las labores pertinentes para sofocar las llamas y retirar las unidades, sin embargo se exhorta a los automovilistas que tomen otras rutas.