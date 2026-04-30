$!Choque entre unidad militar y auto en Malecón Viejo de Culiacán deja daños materiales

CULIACÁN. _ Un vehículo del Ejército Mexicano y una camioneta particular protagonizaron un choque la tarde de este jueves 30 de abril sobre el Malecón Viejo, a la altura de la colonia Las Quintas, en Culiacán.

El incidente se registró al mediodía, cerca del cruce con la calle Segunda de Guanajuato, cuando una unidad militar tipo redilas impactó a una camioneta Nissan SUV color negro en la que viajaban alrededor de cuatro mujeres.

De acuerdo con versiones preliminares, los elementos castrenses se encontraban en persecución de un vehículo sospechoso que circulaba por el bulevar Xicoténcatl, lo que derivó en la colisión.