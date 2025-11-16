$!Choque entre vehículo y tráiler deja cuantiosos daños en la México 15, en Rosario

EL ROSARIO._ Un aparatoso choque entre un vehículo y un tráiler se registró este domingo en la carretera México 15, al norte de Rosario.

En el lugar, las autoridades competentes descartaron personas heridas, sin embargo, el accidente dejó miles de pesos en pérdidas materiales.

Se indicó además que el choque se reportó alrededor de las 08:00 horas sobre la vía federal a la altura del kilómetro 221, cerca de conocida empresa agrícola.