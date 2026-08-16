$!Choque múltiple altera circulación vial en crucero de la carretera Internacional en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un choque entre dos camionetas SUV y un auto compacto se registró la tarde de este domingo en un cruce de la carretera Internacional, los vehículos involucrados afectaron la circulación sobre la vialidad hasta la llegada de Tránsito Municipal.

El accidente se registró en el cruce de la carretera Internacional y la avenida Revolución a la altura de la colonia López Mateos.