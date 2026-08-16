$!Choque múltiple altera circulación vial en crucero de la carretera Internacional en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un choque entre dos camionetas SUV y un auto compacto se registró la tarde de este domingo en un cruce de la carretera Internacional, los vehículos involucrados afectaron la circulación sobre la vialidad hasta la llegada de Tránsito Municipal.
El accidente se registró en el cruce de la carretera Internacional y la avenida Revolución a la altura de la colonia López Mateos.
Al parecer, uno de los conductores no respetó el rojo del semáforo y provocó la múltiple colisión; los vehículos que presentaron daños materiales fueron una camioneta Kia, una camioneta Mazda y un automóvil Chevrolet Beat.
Tras la colisión, elementos del Ejército ayudaron a agilizar la circulación en dicho crucero hasta la llegada de agentes de Tránsito Municipal.
No se reportaron personas lesionadas tras el choque.