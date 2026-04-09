$!Choque múltiple deja una pareja lesionada y daños a vivienda y vehículos en La Campiña, en Culiacán

Un accidente vial dejó a una pareja con lesiones leves y cuantiosos daños materiales la tarde de este jueves 9 de abril en la colonia La Campiña, en Culiacán. Los heridos se tratan de Jesús Alejandro, de 31 años, quien presentó contusión leve en la cabeza; además de Paola, de 32, resultando con un golpe en un brazo.

El hecho se registró alrededor de las 15:50 horas en el cruce de las calles Las Amapolas y Los Mangos, donde se vieron involucrados tres vehículos: un Volkswagen Jetta color blanco, otra unidad similar pero de modelo Clásico y una camioneta Chery Omoda 5 de color negro. De acuerdo con los reportes y lo observado en el sitio, la pareja se encontraba viajando en el Jetta blanco y pasaron por el cruce de las calles a gran velocidad hasta terminar impactado contra la reja metálica de un domicilio ubicado en la esquina.

Fue durante el siniestro que chocaron contra una camioneta Chery Omoda, la cual se levantó del suelo y cayó encima del Jetta Clásico, que se encontraba estacionado en la zona. Tras el accidente, paramédicos acudieron para brindar atención prehospitalaria. Se informó que la pareja herida se trasladó por sus propios medios a una clínica para ser evaluados por el personal médico.