Seguridad
|
Accidente

Choque múltiple deja una pareja lesionada y daños a vivienda y vehículos en La Campiña, en Culiacán

Un automóvil terminó contra la valla metálica de un domicilio y otro volcó sobre un vehículo estacionado; los afectados se trasladaron hacia una clínica para ser evaluados por personal médico
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/04/2026 16:51
09/04/2026 16:51

Un accidente vial dejó a una pareja con lesiones leves y cuantiosos daños materiales la tarde de este jueves 9 de abril en la colonia La Campiña, en Culiacán.

Los heridos se tratan de Jesús Alejandro, de 31 años, quien presentó contusión leve en la cabeza; además de Paola, de 32, resultando con un golpe en un brazo.

$!Choque múltiple deja una pareja lesionada y daños a vivienda y vehículos en La Campiña, en Culiacán

El hecho se registró alrededor de las 15:50 horas en el cruce de las calles Las Amapolas y Los Mangos, donde se vieron involucrados tres vehículos: un Volkswagen Jetta color blanco, otra unidad similar pero de modelo Clásico y una camioneta Chery Omoda 5 de color negro.

De acuerdo con los reportes y lo observado en el sitio, la pareja se encontraba viajando en el Jetta blanco y pasaron por el cruce de las calles a gran velocidad hasta terminar impactado contra la reja metálica de un domicilio ubicado en la esquina.

$!Choque múltiple deja una pareja lesionada y daños a vivienda y vehículos en La Campiña, en Culiacán

Fue durante el siniestro que chocaron contra una camioneta Chery Omoda, la cual se levantó del suelo y cayó encima del Jetta Clásico, que se encontraba estacionado en la zona.

Tras el accidente, paramédicos acudieron para brindar atención prehospitalaria. Se informó que la pareja herida se trasladó por sus propios medios a una clínica para ser evaluados por el personal médico.

$!Choque múltiple deja una pareja lesionada y daños a vivienda y vehículos en La Campiña, en Culiacán

Elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y determinar responsabilidades, además de coordinar el retiro de los vehículos involucrados.

#Accidente
#Culiacán
#Choque
#Lesionados
#Daños materiales
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube