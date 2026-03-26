$!Choque sobre el Malecón Nuevo de Culiacán deja dos personas lesionadas

CULIACÁN. _ Un fuerte choque entre dos vehículos particulares dejó como saldo a dos personas lesionadas sobre el bulevar Diego Valadés Ríos, o Malecón Nuevo, en Culiacán.

El percance ocurrió alrededor de las 10:00 horas, casi esquina con la calle Francisco Márquez, en una zona donde se construye un edificio.

Los automóviles involucrados son un Honda Civic color gris y un Nissan Sentra de color tinto, los cuales aparentemente chocaron entre sí.