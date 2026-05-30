Choque sobre la México 15 provoca volcadura en Batamote, Guasave

GUASAVE._ Cuantiosos daños materiales y dos personas con lesiones menores fue el saldo que dejó un accidente automovilístico registrado la madrugada de este sábado sobre la carretera Internacional México 15, a la altura de la sindicatura Benito Juárez, conocida como Batamote.

El siniestro ocurrió alrededor de las 05:00 horas en los carriles que corren de sur a norte, en las inmediaciones de la empresa procesadora La Costeña.

De acuerdo con los datos proporcionados por parte de las autoridades, los vehículos involucrados son un Nissan Tiida, color gris, modelo 2011 y con placas de circulación de Sinaloa, manejado por Víctor “N”, de 28 años; así como un Honda Civic, modelo 2012, de procedencia extranjera, también gris y con empadronado, conducido por Bryan “N”, de 21 años.

Los primeros reportes indican que la emergencia se originó a raíz de un choque por alcance entre ambas unidades. Tras el impacto, el conductor del Honda Civic perdió el control del volante y abandonó la cinta asfáltica.

El sedán dio varias volteretas en la zona del acotamiento hasta quedar volcado sobre uno de sus laterales, con daños que apuntan a una pérdida total.

Fueron los propios automovilistas que circulaban por la rúa federal quienes alertaron a los números de emergencia 911. Agentes de la Dirección de Movilidad Sustentable de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron como primeros respondientes para asegurar el área y brindar el primer auxilio a los involucrados.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para valorar a Víctor y Bryan. Pese a la magnitud del accidente y el estado en el que quedó uno de los vehículos, los socorristas determinaron que las heridas de ambos jóvenes no eran de consideración, por lo que se descartó su traslado a un centro hospitalario.

Finalmente, efectivos de la Guardia Nacional, División Caminos, se apersonaron para realizar los peritajes correspondientes, deslindar responsabilidades y coordinar el retiro de las unidades siniestradas para liberar el tránsito en su totalidad.