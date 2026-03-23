$!Choque y volcadura en el Centro de Los Mochis deja como saldo una mujer lesionada

LOS MOCHIS._ Un aparatoso accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes en el primer cuadro de la ciudad dejó como saldo una mujer con diversas lesiones y daños materiales de consideración, luego de que uno de los vehículos involucrados terminara volcado.

El siniestro fue reportado a las líneas de emergencia 911 alrededor de las 14:37 horas. Según los primeros reportes, la colisión se produjo en el transitado cruce de la avenida Gabriel Leyva y la calle Ignacio Ramírez, en la colonia Centro. Las unidades participantes en el percance son una vagoneta Peugeot y un sedán Toyota Corolla, ambos de color gris.

Producto del fuerte impacto, la conductora de la Peugeot perdió el control de la unidad, lo que originó que el vehículo terminara volcando sobre la cinta asfáltica. Al lugar se movilizaron de inmediato paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA), quienes valoraron a los tripulantes de ambas unidades.