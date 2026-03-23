$!Choque y volcadura en el Centro de Los Mochis deja como saldo una mujer lesionada

LOS MOCHIS._ Un aparatoso accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes en el primer cuadro de la ciudad dejó como saldo una mujer con diversas lesiones y daños materiales de consideración, luego de que uno de los vehículos involucrados terminara volcado.
El siniestro fue reportado a las líneas de emergencia 911 alrededor de las 14:37 horas. Según los primeros reportes, la colisión se produjo en el transitado cruce de la avenida Gabriel Leyva y la calle Ignacio Ramírez, en la colonia Centro. Las unidades participantes en el percance son una vagoneta Peugeot y un sedán Toyota Corolla, ambos de color gris.
Producto del fuerte impacto, la conductora de la Peugeot perdió el control de la unidad, lo que originó que el vehículo terminara volcando sobre la cinta asfáltica. Al lugar se movilizaron de inmediato paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA), quienes valoraron a los tripulantes de ambas unidades.
Tras la revisión prehospitalaria, determinaron que la mujer al volante de la vagoneta requería atención médica más profunda, por lo que fue canalizada de urgencia a un nosocomio local. Su estado de salud actual no ha sido detallado por parte de las autoridades.
Agentes de la Dirección de Tránsito Municipal arribaron al sitio para recabar información de los hechos, resguardar el área para evitar un segundo percance y realizar los peritajes correspondientes que ayudarán a deslindar responsabilidades, por lo cual ambas unidades fueron trasladadas a la pensión vehicular.
Las autoridades viales reiteraron el llamado a los automovilistas a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y ceder el paso en las intersecciones del casco urbano para prevenir este tipo de siniestros.