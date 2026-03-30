$!Choque y volcadura en Los Mochis deja una mujer muerta y varios vehículos dañados

AHOME. _ Un aparatoso accidente múltiple registrado la mañana de este lunes en el sector de la colonia Bienestar en Los Mochis, cobró la vida de una mujer y dejó cuantiosos daños materiales en seis vehículos, luego de que un camión de transporte de personal volcara tras un impacto lateral. La víctima fue identificada como Samantha “N”, de 29 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió alrededor de las 10:00 horas en el cruce de las calles Inés y Niños Héroes.

La información preliminar establece que el conductor de un automóvil Toyota Corolla gris presuntamente no respetó el alto obligatorio. Esto provocó que colisionara contra el costado de un camión de personal que circulaba con preferencia hacia el norte. Tras el impacto, el operador de la pesada unidad perdió el control y se proyectó hacia su izquierda, impactando a dos automóviles Honda City que se encontraban estacionados. La trayectoria del camión continuó sobre la banqueta, donde chocó contra la barda de un establecimiento de lácteos y finalmente volcó sobre su costado derecho, aplastando una motocicleta.