Ciclista es asesinado a balazos en la colonia Ejidal de Navolato

NAVOLATO. _ Un hombre de 55 años que se trasladaba en bicicleta fue asesinado a balazos la tarde de este martes en la colonia Ejidal, en el municipio de Navolato.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima fue identificada como Gilberto “N.”, vecino de la comunidad de Limontita, quien fue atacado por civiles armados mientras circulaba por la calle 16 de Septiembre, en el cruce con Emiliano Zapata.

Testigos señalaron que los agresores se le aproximaron y le dispararon en varias ocasiones, provocando que cayera sin vida junto a su bicicleta. Vecinos del lugar alertaron a las autoridades mediante el número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y acordonaron el área en espera de personal de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).