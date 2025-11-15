Ciclista muere arrollado en el Libramiento Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ciclista murió tras ser arrollado por un vehículo en el Libramiento Mazatlán, muy cerca de Villa Unión.

El accidente se registró a las 21:50 horas de este sábado a la altura del kilómetro 245 de la autopista Tepic-Mazatlán.

Al parecer, el conductor de un vehículo, que circulaba de norte a sur, perdió el control y arrolló a un ciclista que circulaba en su bicicleta sobre el acotamiento.

Tras el impacto, el ciclista quedó tendido sobre el pavimento y el conductor de la unidad se dio a la fuga.

Paramédicos del Grupo Amec, que brindan servicios a la Maxipista, llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios al ciclista arrollado, pero ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por agentes carreteros de la Guardia Nacional, quienes se encargaron del parte de hechos e informaron del deceso al personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

Al momento se desconocen los datos generales del fallecido.