$!Ciclista muere arrollado por camión urbano en el Libramiento Colosio, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ciclista perdió la vida tras ser arrollado por un camión urbano este sábado en la lateral con sentido al norte del Paso Superior Sur.
El accidente se reportó a las 20:10 horas en el crucero bajo dicho paso superior, en el Libramiento Luis Donaldo Colosio.
Al parecer, el operador del camión no se percató de que el ciclista circulaba en su mismo sentido y lo arrolló por alcance; este y su bicicleta quedaron debajo del transporte.
Policías y tránsitos municipales llegaron al lugar en cuestión de minutos y por protocolo solicitaron una ambulancia de Cruz Roja, para que valorara el estado físico del hombre arrollado.
Socorristas de Cruz Roja se introdujeron debajo del camión para llegar hasta el ciclista, sin embargo, solo constataron que ya no contaba con signos vitales.
Los uniformes acordonaron la zona del accidente y desviaron el paso vesicular hacia los patios de maniobras de un paradero y una gasolinera.