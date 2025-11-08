$!Ciclista muere arrollado por camión urbano en el Libramiento Colosio, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ciclista perdió la vida tras ser arrollado por un camión urbano este sábado en la lateral con sentido al norte del Paso Superior Sur.

El accidente se reportó a las 20:10 horas en el crucero bajo dicho paso superior, en el Libramiento Luis Donaldo Colosio.

Al parecer, el operador del camión no se percató de que el ciclista circulaba en su mismo sentido y lo arrolló por alcance; este y su bicicleta quedaron debajo del transporte.