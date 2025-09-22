$!Ciclista muere arrollado por camioneta en el Libramiento Colosio de Mazatlán

El accidente fue reportado a las 14:10 horas, en los carriles del Libramiento Luis Donaldo Colosio casi esquina con la calle Francisco Solís de la colonia Niños Héroes.

MAZATLÁN._ Un ciclista murió tras ser arrollado por una camioneta, cuando intentaba cruzar uno de los carriles del Libramiento Luis Donaldo Colosio.

Al parecer, el ciclista intentó cruzar el mencionado carril montado en su bicicleta, pero no se percató de la camioneta Buick Envista que circulaba sobre el carril de alta velocidad. Tras el impacto, el ciclista y su unidad salieron volando hasta caer sobre el asfalto.

Paramédicos de Bomberos Veteranos y Socorristas de Cruz Roja llegaron al lugar para tratar de auxiliar al ciclista caído, pero este ya no presentó signos vitales a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.

La zona del accidente fue acordonada por policías Municipales y agentes de Tránsito quienes se encargaron del parte de hechos.