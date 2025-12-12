$!Ciclista muere arrollado por tráiler en avenida Gabriel Leyva, Mazatlán

Un ciclista perdió la vida tras ser arrollado por un tráiler mientras circulaba sobre la avenida Gabriel Leyva, en Mazatlán.
El hecho se registró alrededor de las 08:00 horas en la intersección de Gabriel Leyva y la avenida Múnich, en la colonia Loma Atravesada.
Ambos vehículos avanzaban de oriente a poniente cuando, según los primeros informes, el ciclista fue impactado por alcance por el vehículo de carga.
Socorristas de la Cruz Roja acudieron al sitio, pero confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
Agentes de Tránsito municipal acordonaron el área y realizaron el reporte correspondiente.