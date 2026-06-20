Ciclista pierde la vida en Guasave al ser arrollado por un vehículo en la carretera México 15

GUASAVE._ Un hombre perdió la vida durante la mañana de este sábado 20 de junio al ser atropellado por un vehículo; la víctima, de aproximadamente 65 años, se desplazaba en una bicicleta sobre la carretera México 15.

De acuerdo con la información recabada, fueron automovilistas que transitaban por la carretera quienes notificaron a los números de emergencia 911 sobre una persona tendida a un costado de la cuneta, a la altura de la intersección con la Avenida José María López Rayón y a escasos metros del puente peatonal que conecta con la Colonia La Piedrera.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable fueron los primeros respondientes en llegar al sitio, donde confirmaron la presencia de la víctima.

Se trata de un hombre de aproximadamente 65 años, quien se encontraba boca abajo sobre la cinta asfáltica.

La víctima vestía un pantalón de mezclilla negro, playera azul y tenis blancos con detalles en negro.

A un costado del cuerpo fue localizada una bicicleta de montaña color rojo, unidad en la que se presume circulaba el adulto mayor al momento de ser arrollado por un vehículo cuyas características aún se desconocen.

Minutos después de recibir el reporte, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindar atención prehospitalaria; sin embargo, únicamente pudieron certificar el deceso, ya que el hombre no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones producto del impacto.

Tras confirmarse el fallecimiento, los agentes preventivos procedieron a acordonar el área para proteger la escena y evitar la alteración de posibles evidencias.

Posteriormente, el caso quedó en manos de los agentes investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes procesaron el área y recolectaron los indicios necesarios para integrar la carpeta de investigación que permita esclarecer la mecánica de los hechos.

Efectivos de la Guardia Nacional División Caminos tomaron control de la escena para deslindar responsabilidades en el ámbito de su jurisdicción, mientras que las autoridades ministeriales ordenaron el levantamiento del cuerpo.

Los restos fueron trasladados a una casa funeraria local donde le realizarán la necropsia de ley, a la espera de que la víctima sea formalmente identificada por sus familiares.