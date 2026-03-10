$!Ciclista pierde la vida luego de ser embestido en la carretera de Navolato

Un ciclista perdió la vida la noche de este martes 10 de marzo luego de ser embestido por un vehículo sobre la carretera Culiacán-Navolato, en las inmediaciones de la colonia Las Vegas del municipio de Navolato.
El fallecido fue identificado con el nombre de Jesús, de 62 años, quien tenía su domicilio en Toboloto, poblado del mismo municipio.
Según versiones, el occiso se dirigía de su trabajo a su vivienda, desplazándose en su bicicleta cuando de pronto fue atropellado por la carretera.
El accidente se registró alrededor de las 20:00 horas. Cabe señalar que las características del vehículo que lo embistió son desconocidas, debido a que el presunto responsable emprendió la huida tras el siniestro.
En el lugar del fatal percance se localizaron pertenencias del ciclista, como una gorra, unos lentes y una lonchera con comida; sin embargo no se observó ninguna huella de freno forzado de alguna unidad, por lo que no se descarta que una motocicleta también pudiera haber ocasionado el accidente.
Al sitio arribaron agentes de tránsito, quienes se encargaron de las diligencias correspondientes, asimismo personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para hacer trasladado a sus instalaciones, para finalmente ser entregado a sus familiares.