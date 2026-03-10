$!Ciclista pierde la vida luego de ser embestido en la carretera de Navolato

Un ciclista perdió la vida la noche de este martes 10 de marzo luego de ser embestido por un vehículo sobre la carretera Culiacán-Navolato, en las inmediaciones de la colonia Las Vegas del municipio de Navolato.

El fallecido fue identificado con el nombre de Jesús, de 62 años, quien tenía su domicilio en Toboloto, poblado del mismo municipio.

Según versiones, el occiso se dirigía de su trabajo a su vivienda, desplazándose en su bicicleta cuando de pronto fue atropellado por la carretera.