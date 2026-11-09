$!Ciclista resulta con lesiones de gravedad tras ser arrollado en Aguaruto, en Culiacán

Un hombre a bordo de una bicicleta fue arrollado durante este lunes y resultó con lesiones de gravedad, al circular en las inmediaciones de la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas de este 9 de noviembre, sobre la carretera Culiacán-Navolato.

En el lugar se dio a conocer que el vehículo implicado habría sido un sedán de color gris, cuyo conductor se dio a la fuga tras el percance.