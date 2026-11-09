Seguridad
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Accidente

Ciclista resulta con lesiones de gravedad tras ser arrollado en Aguaruto, en Culiacán

En el lugar se dio a conocer que el vehículo implicado habría sido un sedán de color gris, cuyo conductor se dio a la fuga tras el percance
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/11/2026 18:22
09/11/2026 18:22

Un hombre a bordo de una bicicleta fue arrollado durante este lunes y resultó con lesiones de gravedad, al circular en las inmediaciones de la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas de este 9 de noviembre, sobre la carretera Culiacán-Navolato.

En el lugar se dio a conocer que el vehículo implicado habría sido un sedán de color gris, cuyo conductor se dio a la fuga tras el percance.

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El hombre quedó tendido en la terracería al costado de la cinta asfáltica, y tanto la bicicleta como sus pertenencias quedaron esparcidas en la tierra.

Una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana auxilió a la víctima y lo trasladaron de urgencia hacia un hospital para recibir atención médica especializada.

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