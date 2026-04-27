Cierra domingo en Sinaloa con tres homicidios y una privación de la libertad

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó una jornada de domingo marcada por tres homicidios en distintos puntos de la entidad, el despojo de dos unidades motrices y una denuncia por privación ilegal de la libertad.

La institución detalló que los hallazgos de personas sin vida ocurrieron en el campo Balbuena, perteneciente al municipio de Navolato, así como en el bulevar Gabriel Leyva Solano y en la colonia Loma de Tamazula, ambos sitios ubicados en la capital sinaloense.

En materia de delitos patrimoniales, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo de la Región Centro formalizó dos denuncias por despojo.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró un caso en la misma región por el delito de privación de la libertad personal, sumando así cuatro incidentes de alto impacto durante el cierre del fin de semana.

Los saldos de la violencia

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 141 asesinatos y 3 mil 677 personas privadas de la libertad, de acuerdo con datos periodísticos de Noroeste.

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 26 de abril de 2026 es de:

◉ 3,141 homicidios dolosos (5.3 diarios)

◉ 3,677 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)

◉ 10,824 vehículos robados (18.2 diarios)

◉ 3,526 personas detenidas (6.0 diarios)

◉ 184 personas abatidas