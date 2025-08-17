Cierra este sábado en Sinaloa con saldo blanco en casos de homicidios dolosos, informa la FGE

Con saldo blanco en casos de homicidios dolosos cierra Sinaloa este sábado 16 de agosto tras no registrarse ninguna carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado por el delito antes mencionado.

La última vez que el estado sinaloense registró un saldo similar fue el pasado viernes 25 de julio de este año, poco más de tres semanas atrás.

En lo que respecta al delito por robo de vehículos, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro registró tres denuncias, las cuales quedaron debidamente registradas en carpeta de investigación.

Por su parte, en cuanto al caso de privaciones de libertad, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró tres denuncias en el municipio de Culiacán.