Cierra Mazatlán semana con una persona asesinada, la localización de dos restos humanos femeninos y dos hombres heridos a balazos

Una persona asesinada, la localización de dos restos humanos de personas femeninas y dos hombres heridos en ataques a balazos se registraron durante la semana que acaba de concluir en el municipio de Mazatlán.

Además, este domingo 17 de mayo fueron localizados en Villa Unión dos de tres conductores reportados como desaparecidos desde el 8 del presente mes en Potrerillos, municipio del Rosario.

De acuerdo con lo que informaron autoridades en su momento y estadísticas de este diario, cerca de las 7:00 horas del pasado jueves 14 de mayo se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre en la Avenida Francisco Madero Herrera, en las faldas de un cerro y a espaldas del Basurón Municipal.

El cadáver hallado cerca de la Colonia Tercera Ampliación de Urías presentaba huellas de violencia y de los hechos se hizo cargo personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para iniciar la respectiva carpeta de investigación para esclarecer el caso y dar con el paradero del o de los responsables.

Por su parte el colectivo “Por las Voces Sin Justicia” dio a conocer que durante sus más recientes jornadas de búsqueda realizadas el sábado y domingo 16 y 17 de mayo localizaron los restos de dos personas del sexo femenino en las inmediaciones de la comunidad de El Castillo, al sur de la ciudad de Mazatlán.

Las búsquedas se realizaron con el acompañamiento de integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Zina Sur, elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, y de la Policía Estatal.

Mientras que el pasado martes 12 del presente mes una persona del sexo masculino que viajaba en su automóvil fue agredido a balazos por hombres armados en la Avenida Santa Rosa, cerca del estado de fútbol El Encanto, pero logró huir y llegó hasta el estacionamiento de una tienda de autoservicio del Fraccionamiento Jardines de la Rivera, donde fue auxiliado y trasladado a un hospital.

En tanto que el miércoles 13 de mayo un militar retirado resultó herido luego de un ataque armado en su contra cuando llegaba a su domicilio en la Colonia Estero.

Los hechos ocurrieron cerca de las 13:20 horas y el herido fue trasladado a una clínica particular para recibir atención médica.

Además, en un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que dos de los tres conductores que desaparecieron el pasado 8 de mayo en Potrerillos, Rosario, fueron localizados este domingo en Villa Unión.

En un comunicado con fecha del 17 de mayo, precisó que se trata de Marco Antonio, de 44 años, y Abel, de 46 años de edad, por lo que el tercer conductor identificado como Luis Gonzalo Rojas Hernández, de 57 años, permanece desaparecido.

Agregó que los dos conductores fueron localizados tras atender un reporte ciudadano en el que se alertaba que dos personas solicitaban en un negocio ubicado en la Carretera Internacional 15 México-Nogales, en la salida sur de Villa Unión.

Tras confirmarse el reporte, las dos personas fueron trasladadas al Centro de Atención Ciudadana en este puerto donde recibieron atención médica, alimentos y resguardo mientras se notificaba de su localización a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en la zona sur de la entidad, añadió la SSPM.