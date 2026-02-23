Cierra Sinaloa jornada del domingo con tres muertes y tres privaciones de la libertad

CULIACÁN. _ La jornada del domingo 22 de febrero en Sinaloa cerró con un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, además de tres privaciones de la libertad, según el reporte oficial de hechos delictivos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Por el hallazgo de las víctimas sin vida, el ente ministerial abrió dos carpetas de investigación bajo el delito de homicidio doloso. Los cuerpos fueron localizados en distintos puntos: uno en la carretera que comunica a las comunidades de La Pípima y El Potrero, mientras que dos víctimas más se ubicaron en la sindicatura de Villa Juárez, ambas zonas pertenecientes al municipio de Navolato.
En el sur de la entidad, autoridades informaron sobre la localización de restos óseos en una zona de monte cercana al poblado de San Paulo, en Mazatlán.
Respecto a la incidencia delictiva de la Región Centro, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas recibió tres denuncias formales por el delito de privación de la libertad personal. Por otro lado, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo no registró reportes ni denuncias formalizadas durante este periodo.