Cierra viernes sin homicidios en Sinaloa; Fiscalía omite hallazgo de restos en Navolato

La jornada del pasado viernes 6 de marzo concluyó sin registro de homicidios dolosos en Sinaloa, de acuerdo con el informe diario que comparte la Fiscalía General del Estado (FGE).

No obstante, la autoridad ministerial no incluyó en su parte el hallazgo de restos humanos, que fueron ubicados en una zona de cultivo de la sindicatura Villa Juárez, en Navolato.

Dicho descubrimiento, encabezado por el colectivo de búsqueda Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C, incluso participaron peritos y policías de investigación de la propia FGE, pero no entraron al recuento delictivo cotidiano.

Por otro lado, la Fiscalía dio a conocer que durante este cierre de semana fueron presentadas seis denuncias por el delito de robo de vehículo en la región centro del Estado.

Asimismo, fueron formalizadas tres denuncias más referentes a la privación ilegal de la libertad personal, también en la zona centro.