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Accidente

Cierran autopista Durango-Mazatlán por choque en El Carrizo; deja un muerto y cinco heridos

La fila de vehículos que se extendía a lo largo de un kilometro, se debió a trabajos de mantenimiento que se realizan al Puente El Carrizo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/08/2026 11:29
15/08/2026 11:29

CONCORDIA._ Un muerto y cinco heridos dejó la carambola provocada por un tráiler sin frenos que chocó contra vehículos detenidos.

El tráiler averiado se quedó sin frenos en una zona de pendientes, a la altura del kilometro 165 de la autopista Durango-Mazatlán, chocó y arrastró mas de 100 metros a dos automóviles tipo sedán que se encontraban detenidos al interior del Túnel El Carrizo III y se detuvieron hasta impactarse contra un tráiler doble cisterna formado en la fila.

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Durante el arrastre del los autos, un vendedor que ofrecía sus empanadas a los conductores varados, fue arrollado por los vehículos y quedó sin vida dentro del túnel.

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En los dos vehículos embestidos viajaban familiares entre si, los cuales quedaron heridos y atrapados entre los fierros retorcidos.

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Paramédicos de Capufe tuvieron que utilizar maniobras y “quijadas de la vida”, para extraer a los pasajeros atrapados.

Socorristas de Cruz Roja de El Salto, Durango y de Concordia trasladaron a las cinco personas lesionadas, dos de ellos graves.

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Además de los cinco lesionados, se atendieron en el lugar a tres menores que resultaron ilesos y presentaban crisis nerviosa.

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La zona fue abanderada por agentes carreteros de la Guardia Nacional y personal de apoyo vial de la autopista.

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