$!Cierran autopista Durango-Mazatlán por choque en El Carrizo; deja un muerto y cinco heridos

CONCORDIA._ Un muerto y cinco heridos dejó la carambola provocada por un tráiler sin frenos que chocó contra vehículos detenidos.
El tráiler averiado se quedó sin frenos en una zona de pendientes, a la altura del kilometro 165 de la autopista Durango-Mazatlán, chocó y arrastró mas de 100 metros a dos automóviles tipo sedán que se encontraban detenidos al interior del Túnel El Carrizo III y se detuvieron hasta impactarse contra un tráiler doble cisterna formado en la fila.
Durante el arrastre del los autos, un vendedor que ofrecía sus empanadas a los conductores varados, fue arrollado por los vehículos y quedó sin vida dentro del túnel.
En los dos vehículos embestidos viajaban familiares entre si, los cuales quedaron heridos y atrapados entre los fierros retorcidos.
Paramédicos de Capufe tuvieron que utilizar maniobras y “quijadas de la vida”, para extraer a los pasajeros atrapados.
Socorristas de Cruz Roja de El Salto, Durango y de Concordia trasladaron a las cinco personas lesionadas, dos de ellos graves.
Además de los cinco lesionados, se atendieron en el lugar a tres menores que resultaron ilesos y presentaban crisis nerviosa.
La zona fue abanderada por agentes carreteros de la Guardia Nacional y personal de apoyo vial de la autopista.