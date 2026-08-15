$!Cierran autopista Durango-Mazatlán por choque en El Carrizo; deja un muerto y cinco heridos

CONCORDIA._ Un muerto y cinco heridos dejó la carambola provocada por un tráiler sin frenos que chocó contra vehículos detenidos.

El tráiler averiado se quedó sin frenos en una zona de pendientes, a la altura del kilometro 165 de la autopista Durango-Mazatlán, chocó y arrastró mas de 100 metros a dos automóviles tipo sedán que se encontraban detenidos al interior del Túnel El Carrizo III y se detuvieron hasta impactarse contra un tráiler doble cisterna formado en la fila.