$!Cierran Calzada Aeropuerto, en Culiacán, tras agresión a balazos con un hombre herido

Un ataque a balazos sobre la Calzada Aeropuerto de Culiacán dejó como saldo una persona herida, así como el cierre total de uno de los sentidos de la vía.
Los hechos fueron contra pasajeros de un Chevrolet Beat color blanco, en el que viajaban dos personas, un herido identificado como Fernando “N”, mientras que el acompañante salió ileso.
El lesionado fue ingresado a un hospital cercano, donde permanece internado, desconociéndose su parte médico.
En el lugar del ataque, elementos de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano acordonaron, con apoyo de elementos de Tránsito Municipal que están guiando el flujo vehicular.
Por su parte, peritos de la Fiscalía General del Estado han llegado para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y esclarecer los hechos ocurridos.