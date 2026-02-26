Seguridad
|
Violencia

Cierran Calzada Aeropuerto, en Culiacán, tras agresión a balazos con un hombre herido

Se informó que en el vehículo atacado viajaban dos personas, quienes fueron interceptados y baleados, el otro tripulante salió ileso
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/02/2026 17:57
26/02/2026 17:57

Un ataque a balazos sobre la Calzada Aeropuerto de Culiacán dejó como saldo una persona herida, así como el cierre total de uno de los sentidos de la vía.

Los hechos fueron contra pasajeros de un Chevrolet Beat color blanco, en el que viajaban dos personas, un herido identificado como Fernando “N”, mientras que el acompañante salió ileso.

$!Cierran Calzada Aeropuerto, en Culiacán, tras agresión a balazos con un hombre herido

El lesionado fue ingresado a un hospital cercano, donde permanece internado, desconociéndose su parte médico.

En el lugar del ataque, elementos de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano acordonaron, con apoyo de elementos de Tránsito Municipal que están guiando el flujo vehicular.

Por su parte, peritos de la Fiscalía General del Estado han llegado para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y esclarecer los hechos ocurridos.

#Violencia
#Culiacán
#Calzada Aeropuerto
#Ataque Armado
