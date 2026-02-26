$!Cierran Calzada Aeropuerto, en Culiacán, tras agresión a balazos con un hombre herido

Un ataque a balazos sobre la Calzada Aeropuerto de Culiacán dejó como saldo una persona herida, así como el cierre total de uno de los sentidos de la vía.

Los hechos fueron contra pasajeros de un Chevrolet Beat color blanco, en el que viajaban dos personas, un herido identificado como Fernando “N”, mientras que el acompañante salió ileso.