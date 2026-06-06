Cierran circulación en la autopista Durango-Mazatlán por presunto enfrentamiento

El reporte del enfrentamiento se emitió a las 07:30 horas, indicando la zona de los túneles Copala I y Copala II de la supercarretera.

CONCORDIA._ El reporte de un enfrentamiento entre civiles armados en la autopista Durango-Mazatlán, obligó el despliegue de Fuerzas Federales que se trasladaron a la zona de los túneles Copala y el cierre de la caseta de cobro Mesillas.

Elementos del Ejército, Guardia Nacional y Marina se trasladaron en patrullas artilladas y camiones blindados al lugar del reporte.

Los vehículos en su mayoría de carga, varados por el cierre de la caseta de cobro en Mesillas, Concordia, ya forman una fila de kilómetros.

Al momento las autoridades no han proporcionado información sobre el presunto enfrentamiento.

Minutos después, se informó que el restablecimiento de la circulación de ambos sentidos.