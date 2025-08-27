Cierran cruce de Diego Valadez y Puente Juárez por acumulación de agua

CULIACÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán llamó a la ciudadanía a extremar precauciones ante las lluvias registradas este miércoles.

El cruce de los bulevares Diego Valadéz y Puente Juárez permanece cerrado a la circulación debido al nivel del agua. En el lugar se encuentran agentes de Vialidad orientando a los conductores y desviando el tráfico hacia rutas alternas.

La corporación pidió a la población evitar cruzar arroyos o vialidades inundadas, así como mantenerse en un lugar seguro hasta que disminuya el nivel del afluente.

El paso deprimido de Pedro Infante y Arjona se encuentra con circulación fluida en ambos sentidos, sin presentar encharcamientos.

En caso de emergencia, se exhorta a comunicarse al número 9-1-1.

Policías de Vialidad se encuentran desplegados y en apoyo a la población.