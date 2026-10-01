$!Cierran el Eje Federalismo en Culiacán por colapso del Emisor Rubí: habilitan rutas alternas

CULIACÁN. _ Un colapso registrado en un tramo del Emisor Rubí obligó al cierre preventivo e indefinido de la circulación en ambos sentidos del Eje Federalismo, medida determinada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

La restricción vehicular abarca desde el acceso al paso deprimido, a la altura de la avenida Nicolás Bravo, hasta la calle José Julián Chávez Castro, tramo en el que la infraestructura sanitaria se encuentra pendiente de sustitución.