Seguridad
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Alerta vial

Cierran el Eje Federalismo en Culiacán por colapso del Emisor Rubí: habilitan rutas alternas

Japac y Tránsito Municipal cierran indefinidamente el Eje Federalismo por fallas en el Emisor Rubí; conductores deberán tomar vías secundarias como Nicolás Bravo, Pedro Infante y Emiliano Zapata para evitar el caos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
01/10/2026 15:50
01/10/2026 15:50

CULIACÁN. _ Un colapso registrado en un tramo del Emisor Rubí obligó al cierre preventivo e indefinido de la circulación en ambos sentidos del Eje Federalismo, medida determinada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

La restricción vehicular abarca desde el acceso al paso deprimido, a la altura de la avenida Nicolás Bravo, hasta la calle José Julián Chávez Castro, tramo en el que la infraestructura sanitaria se encuentra pendiente de sustitución.

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Para mitigar el impacto en el tráfico urbano, la corporación municipal habilitó rutas secundarias según la orientación de los trayectos. Quienes circulen de norte a sur podrán tomar la avenida Nicolás Bravo, continuar por Paseo Niños Héroes e incorporarse posteriormente al bulevar Pedro Infante.

En el sentido de oriente a poniente, los automovilistas que transiten por el bulevar Francisco I. Madero o el bulevar Gabriel Leyva Solano deberán ingresar a la Glorieta Cuauhtémoc, seguir por el bulevar Insurgentes y finalmente conectar con el bulevar Emiliano Zapata.

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Agentes de la Unidad de Tránsito permanecen en los puntos de corte para orientar a los conductores, mientras las autoridades recomiendan a la ciudadanía salir a tiempo y anticipar sus desplazamientos para evitar congestionamientos en la zona.

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