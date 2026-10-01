$!Cierran el Eje Federalismo en Culiacán por colapso del Emisor Rubí: habilitan rutas alternas

CULIACÁN. _ Un colapso registrado en un tramo del Emisor Rubí obligó al cierre preventivo e indefinido de la circulación en ambos sentidos del Eje Federalismo, medida determinada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
La restricción vehicular abarca desde el acceso al paso deprimido, a la altura de la avenida Nicolás Bravo, hasta la calle José Julián Chávez Castro, tramo en el que la infraestructura sanitaria se encuentra pendiente de sustitución.
Para mitigar el impacto en el tráfico urbano, la corporación municipal habilitó rutas secundarias según la orientación de los trayectos. Quienes circulen de norte a sur podrán tomar la avenida Nicolás Bravo, continuar por Paseo Niños Héroes e incorporarse posteriormente al bulevar Pedro Infante.
En el sentido de oriente a poniente, los automovilistas que transiten por el bulevar Francisco I. Madero o el bulevar Gabriel Leyva Solano deberán ingresar a la Glorieta Cuauhtémoc, seguir por el bulevar Insurgentes y finalmente conectar con el bulevar Emiliano Zapata.
Agentes de la Unidad de Tránsito permanecen en los puntos de corte para orientar a los conductores, mientras las autoridades recomiendan a la ciudadanía salir a tiempo y anticipar sus desplazamientos para evitar congestionamientos en la zona.