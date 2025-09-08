$!Cierran el Hospital General de Culiacán por presencia de persona sospechosa

CULIACÁN. _ El Hospital General de Culiacán activó sus protocolos de seguridad tras el reporte de una persona sospechosa al interior del nosocomio, lo que llevó al cierre de sus instalaciones, principalmente en el área de urgencias. Los primeros reportes alertaban sobre la posible presencia de personas armadas que habrían intentado ingresar para rematar a un paciente por lo que se habría generado el despliegue operativo por parte de las fuerzas de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que, en el marco de los nuevos protocolos implementados, se detectó la presencia de un civil sospechoso dentro del hospital, aunque aclaró que las actividades continúan con normalidad.

“#SSPSinaloa informa que este 8 de septiembre de 2025, con base en los nuevos protocolos de seguridad implementados, se detectó una persona sospechosa en el Hospital General de Culiacán. Actualmente se está trabajando en su identificación y se está valorando el riesgo potencial. Las actividades continúan con normalidad y las autoridades brindarán seguridad en el hospital de forma permanente”, indicó la dependencia estatal en un comunicado.

Sin embargo, testimonios de pacientes y personal médico señalan que el sujeto fue interceptado por elementos militares y, durante la revisión, le fueron encontradas varias jeringas ocultas entre la ropa. Tras este hallazgo, se procedió a evacuar a parte del personal y a pacientes que esperaban atención.

De manera extraoficial, se reportó que varias citas médicas fueron canceladas y que se pidió a los derechohabientes reprogramarlas en los próximos días.